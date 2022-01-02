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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161>

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:32

Re: Альфа-Банк

В сенсе вчера сказало, что еподдержка не годится. Закинул через портмоне, там идёт как книги платеж
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 12:24

  AlexTk написав:
  Pater написав:Кто-то смог заплатить картой Є-підтримка Альфы на счет НБУ для ВСУ?
Я не могу это сделать и в Sense и в Портмоне.

Перевод/Платеж - Платежи - Помощь ВСУ (первая иконка) и далее появляется выбор карт. Выбираете, вводите ФИО и нажимаете оплатить. Все работает в СЕНСе

Только мне кажется странным наличие такой опции в банке с российским капиталом? А что если расчет на то, что после успешной "денацификации" клиентам, воспользовавшимся данной услугой, будут предъявлены обвинения в финансировании терроризма и все их средства конфискованы? Та нет, бред какой-то.
Julio
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:39

  mailsashachudo написав:Добрый день. Скажите пожалуйста общий вопрос, на долларовой карте у меня осталось 800$, которые я не могу сейчас снять в банке и которые не могу обменять на гривны через приложение. Могу ли как-то вообще пользоваться этими деньгами при острой необходимости, например в продуктовых магазинах осуществлять покупки ? Если да то по какому курсу будет расчет?


рассчитаться можно, конечно, посмотрите карточный курс в приложении

если будете выезжать из страны на днях - сможете обналичить в той же Польше: сумма ж невелика
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:40

обрезали кредлимит под ноль и это после 12ти с хвостиком лет сотрудничества(картой 1-2 раза в мес пользовалась)
короче - "редиски"
пс-моня 10 . зеленый не ограничивал ашка вроде то же
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:53

Ашка вернула всем лимит под одну гребенку -- на 5К
Моня -- на 10К
Приват -- дал с 1 марта отсрочку погашения (грейс) на 90дн без ежемес. ОМП.
Ждемс шото подобное от Алки
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:56

Amethyst
Шеф
у меня ашка светит пять с ноликом
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:13

Re: Альфа-Банк

Добрый! как отправить деньги на армию через платежи - "помощь ВСУ"? там все прописано, кроме ФИО получателя!
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:36

  mailsashachudo написав:Скажите пожалуйста общий вопрос, на долларовой карте у меня осталось 800$, которые я не могу сейчас снять в банке и которые не могу обменять на гривны через приложение. Могу ли как-то вообще пользоваться этими деньгами при острой необходимости, например в продуктовых магазинах осуществлять покупки ? Если да то по какому курсу будет расчет?

В сенсе тянете дол карту на грн карту и происходит обмен. Сейчас проверил - все работает. Правда курс 29,25 :(. Спецом для вас потратил 1 дол.
Альфабанк - за рекламу вам и поверку ваших сервисов, не откажусь, если компенсируете мне этот левый курс.
24.02 обмен также работал.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:46

Re: Альфа-Банк

Моно, Приват вернул кред.лимиты. Альфа ты как поступишь?
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:10

  any4key написав:Моно, Приват вернул кред.лимиты. Альфа ты как поступишь?

Как и космополит тигипко
никому не верю
sens
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