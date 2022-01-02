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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лют, 2022 11:32
Re: Альфа-Банк
В сенсе вчера сказало, что еподдержка не годится. Закинул через портмоне, там идёт как книги платеж
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Додано: Суб 26 лют, 2022 12:24
Только мне кажется странным наличие такой опции в банке с российским капиталом? А что если расчет на то, что после успешной "денацификации" клиентам, воспользовавшимся данной услугой, будут предъявлены обвинения в финансировании терроризма и все их средства конфискованы? Та нет, бред какой-то.
Додано: Суб 26 лют, 2022 14:39
рассчитаться можно, конечно, посмотрите карточный курс в приложении
если будете выезжать из страны на днях - сможете обналичить в той же Польше: сумма ж невелика
Додано: Суб 26 лют, 2022 14:40
обрезали кредлимит под ноль и это после 12ти с хвостиком лет сотрудничества(картой 1-2 раза в мес пользовалась)
короче - "редиски"
пс-моня 10 . зеленый не ограничивал ашка вроде то же
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 26 лют, 2022 14:53
Ашка вернула всем лимит под одну гребенку -- на 5К
Моня -- на 10К
Приват -- дал с 1 марта отсрочку погашения (грейс) на 90дн без ежемес. ОМП.
Ждемс шото подобное от Алки
Додано: Суб 26 лют, 2022 14:56
Amethyst
Шеф
у меня ашка светит пять с ноликом
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 26 лют, 2022 16:13
Re: Альфа-Банк
Добрый! как отправить деньги на армию через платежи - "помощь ВСУ"? там все прописано, кроме ФИО получателя!
Додано: Суб 26 лют, 2022 18:36
В сенсе тянете дол карту на грн карту и происходит обмен. Сейчас проверил - все работает. Правда курс 29,25 . Спецом для вас потратил 1 дол.
Альфабанк - за рекламу вам и поверку ваших сервисов, не откажусь, если компенсируете мне этот левый курс.
24.02 обмен также работал.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Суб 26 лют, 2022 19:46
Re: Альфа-Банк
Моно, Приват вернул кред.лимиты. Альфа ты как поступишь?
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:10
никому не верю
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