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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:45

  Amethyst написав:Ашка вернула всем лимит под одну гребенку -- на 5К
Моня -- на 10К
Приват -- дал с 1 марта отсрочку погашения (грейс) на 90дн без ежемес. ОМП.
Ждемс шото подобное от Алки

А-Банка - залишила акі було сьогодні, Приват також, рудий залишив сьогодны 12,5% від того, що було, і забрав КБ, Алка жлобськи зрізала у minus 24.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:59

Вот прям щас мне Алка нарисовала мой прежний лимит -- более 100К на Максимке.
Хм. Жду шо по остальным будет :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:23

  greenozon написав:
  sergia написав:
  greenozon написав:
а що саме вам кинулось в очі, наче все по старому ж?

https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf

це застарілі дані на 11.02. Зараз у Сенсі на 2роки - 13%


а де ви дивитесь дані, я на сайті рився сьогодні - файл звідти

зайшов у Сенс тай дивлюсь.
sergia
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