А-Банка - залишила акі було сьогодні, Приват також, рудий залишив сьогодны 12,5% від того, що було, і забрав КБ, Алка жлобськи зрізала у minus 24.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:45
А-Банка - залишила акі було сьогодні, Приват також, рудий залишив сьогодны 12,5% від того, що було, і забрав КБ, Алка жлобськи зрізала у minus 24.
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:59
Вот прям щас мне Алка нарисовала мой прежний лимит -- более 100К на Максимке.
Хм. Жду шо по остальным будет
Додано: Суб 26 лют, 2022 22:23
зайшов у Сенс тай дивлюсь.
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