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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:45
Amethyst написав:
Ашка вернула всем лимит под одну гребенку -- на 5К
Моня -- на 10К
Приват -- дал с 1 марта отсрочку погашения (грейс) на 90дн без ежемес. ОМП.
Ждемс шото подобное от Алки
А-Банка - залишила акі було сьогодні, Приват також, рудий залишив сьогодны 12,5% від того, що було, і забрав КБ, Алка жлобськи зрізала у minus 24.
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:59
Вот прям щас мне Алка нарисовала мой прежний лимит -- более 100К на Максимке.
Хм. Жду шо по остальным будет
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Додано: Суб 26 лют, 2022 22:23
greenozon написав: sergia написав:
це застарілі дані на 11.02. Зараз у Сенсі на 2роки - 13%
а де ви дивитесь дані, я на сайті рився сьогодні - файл звідти
зайшов у Сенс тай дивлюсь.
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