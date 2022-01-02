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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:45

  Amethyst написав:Ашка вернула всем лимит под одну гребенку -- на 5К
Моня -- на 10К
Приват -- дал с 1 марта отсрочку погашения (грейс) на 90дн без ежемес. ОМП.
Ждемс шото подобное от Алки

А-Банка - залишила акі було сьогодні, Приват також, рудий залишив сьогодны 12,5% від того, що було, і забрав КБ, Алка жлобськи зрізала у minus 24.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:59

Вот прям щас мне Алка нарисовала мой прежний лимит -- более 100К на Максимке.
Хм. Жду шо по остальным будет :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:23

  greenozon написав:
  sergia написав:
  greenozon написав:
а що саме вам кинулось в очі, наче все по старому ж?

https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf

це застарілі дані на 11.02. Зараз у Сенсі на 2роки - 13%


а де ви дивитесь дані, я на сайті рився сьогодні - файл звідти

зайшов у Сенс тай дивлюсь.
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:40

дякую


ситуація по банку станом на сьогодні, 27 лютого

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:18

Вже з 1 березня 2022 року Альфа -Банк Україна запускає кредитні канікули за всіма кредитними картками та кредитами, а саме:
За всіма кредитними картками встановлюються, починаючи з 1 березня 2022 року, кредитні канікули на 3 місяці з наступним механізмом погашення:
- встановлений обов’язковий мінімальний платіж на рівні 0 грн,
- відсоткова ставка - без змін, але відсотки сплачуються шляхом збільшення суми загальної заборгованості.
У випадку виникнення у клієнта несанкціонованої заборгованості при погашенні відсотків, розмір кредитного ліміту відповідно збільшується на суму несанкціонованої заборгованості.
За кредитами готівкою та споживчими кредитами встановлюються, починаючи з 1 березня 2022 року, кредитні канікули на 3 місяці з наступним механізмом погашення:
- платіж за основною сумою боргу становить 0 грн 00 коп,
- чергові платежі по тілу кредиту за період канікул пропорційно розподіляються на весь термін дії кредиту,
- відсотки, нараховані за період дії кредитних канікул, пропорційно розподіляються на термін дії кредиту, сплата щомісячної комісії здійснюється в останній період дії кредиту.
Загальний термін дії кредиту для клієнтів подовжується на строк дії кредитних канікул (на 3 місяці).
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:52

velvet
Читал но так и не понял, если сейчас пишет что ОМП внесен, на Хамоне "-10К", значит могу 3 мес. ничего не гасить?
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:55

Re: Альфа-Банк

  velvet написав:Вже з 1 березня 2022 року Альфа -Банк Україна запускає кредитні канікули за всіма кредитними картками та кредитами

Лукава банка по хамону новий КЛ аж 169 грн - це після недвнього обнулення, а по еко красувався жирний мінус, а тепер типа трохи вернули, що є 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:57

Re: Альфа-Банк

  velvet написав:починаючи з 1 березня 2022 року, кредитні канікули на 3 місяці

тоесть они продлят грейс на 3 месяца, если допустим на данный момент расчетное число 05,03 оно автоматом перенесется на 05,06 и лишние проценты 05,03 не насчитаются за неуплату вовремя или как будет?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
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