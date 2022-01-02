А-Банка - залишила акі було сьогодні, Приват також, рудий залишив сьогодны 12,5% від того, що було, і забрав КБ, Алка жлобськи зрізала у minus 24.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:45
А-Банка - залишила акі було сьогодні, Приват також, рудий залишив сьогодны 12,5% від того, що було, і забрав КБ, Алка жлобськи зрізала у minus 24.
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:59
Вот прям щас мне Алка нарисовала мой прежний лимит -- более 100К на Максимке.
Хм. Жду шо по остальным будет
Додано: Суб 26 лют, 2022 22:23
зайшов у Сенс тай дивлюсь.
Додано: Нед 27 лют, 2022 12:40
дякую
ситуація по банку станом на сьогодні, 27 лютого
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:18
Вже з 1 березня 2022 року Альфа -Банк Україна запускає кредитні канікули за всіма кредитними картками та кредитами, а саме:
За всіма кредитними картками встановлюються, починаючи з 1 березня 2022 року, кредитні канікули на 3 місяці з наступним механізмом погашення:
- встановлений обов’язковий мінімальний платіж на рівні 0 грн,
- відсоткова ставка - без змін, але відсотки сплачуються шляхом збільшення суми загальної заборгованості.
У випадку виникнення у клієнта несанкціонованої заборгованості при погашенні відсотків, розмір кредитного ліміту відповідно збільшується на суму несанкціонованої заборгованості.
За кредитами готівкою та споживчими кредитами встановлюються, починаючи з 1 березня 2022 року, кредитні канікули на 3 місяці з наступним механізмом погашення:
- платіж за основною сумою боргу становить 0 грн 00 коп,
- чергові платежі по тілу кредиту за період канікул пропорційно розподіляються на весь термін дії кредиту,
- відсотки, нараховані за період дії кредитних канікул, пропорційно розподіляються на термін дії кредиту, сплата щомісячної комісії здійснюється в останній період дії кредиту.
Загальний термін дії кредиту для клієнтів подовжується на строк дії кредитних канікул (на 3 місяці).
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:52
velvet
Читал но так и не понял, если сейчас пишет что ОМП внесен, на Хамоне "-10К", значит могу 3 мес. ничего не гасить?
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:55
Re: Альфа-Банк
Лукава банка по хамону новий КЛ аж 169 грн - це після недвнього обнулення, а по еко красувався жирний мінус, а тепер типа трохи вернули, що є 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:57
Re: Альфа-Банк
тоесть они продлят грейс на 3 месяца, если допустим на данный момент расчетное число 05,03 оно автоматом перенесется на 05,06 и лишние проценты 05,03 не насчитаются за неуплату вовремя или как будет?
КБ за открытие карты
|