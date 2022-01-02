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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лют, 2022 15:02
Re: Альфа-Банк
а в привате иначе сделано? проценты за просрочку не начисляются?
КБ за открытие карты
Додано: Нед 27 лют, 2022 15:20
Можно не гасить на Хамоне, но и взять ничего нельзя. КЛ то срезали.
Альфа ничего проще не могла придумать...Опять хренов квест в своих интересах.
А если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?
Альфа - Поднимите лимит хоть до 1К от использованных, срезали прямо в 892 .
Додано: Нед 27 лют, 2022 21:04
Re: Альфа-Банк
У меня на ЭКО 20К, которыми не пользуюсь.
Как прогоним орду, попробую долить.
Или Алка сама одумается и вернет 30К как было.
Есть подозрение что 0 влупят.
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