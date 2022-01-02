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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:02

Re: Альфа-Банк

а в привате иначе сделано? проценты за просрочку не начисляются?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:20

  Amethyst написав:
  ВIВ написав:velvet
Читал но так и не понял, если сейчас пишет что ОМП внесен, на Хамоне "-10К", значит могу 3 мес. ничего не гасить?

На Хамоне да, можно не вносить ОМП 3 мес

Можно не гасить на Хамоне, но и взять ничего нельзя. КЛ то срезали.
Альфа ничего проще не могла придумать...Опять хренов квест в своих интересах.
А если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?
Альфа - Поднимите лимит хоть до 1К от использованных, срезали прямо в 892 :twisted: .
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:04

Re: Альфа-Банк

но и взять ничего нельзя. КЛ то срезали.

У меня на ЭКО 20К, которыми не пользуюсь.
Как прогоним орду, попробую долить.
Или Алка сама одумается и вернет 30К как было.
  копейка написав:если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?

Есть подозрение что 0 влупят.
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ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:33

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:А если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?

Нее, будут в ноль сносить.
Но може одумаются и нальют типа 5..10К :wink:
Кажись ТПП уже обЪявила, шо щас форс-мажор. Т.е. можно вааще ничо не платить и не возвращать :roll:
Amethyst
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