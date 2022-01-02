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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лют, 2022 15:02
а в привате иначе сделано? проценты за просрочку не начисляются?
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wtf
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Додано: Нед 27 лют, 2022 15:20
Amethyst написав: ВIВ написав:velvet
Читал но так и не понял, если сейчас пишет что ОМП внесен, на Хамоне "-10К", значит могу 3 мес. ничего не гасить?
На Хамоне да, можно не вносить ОМП 3 мес
Можно не гасить на Хамоне, но и взять ничего нельзя. КЛ то срезали.
Альфа ничего проще не могла придумать...Опять хренов квест в своих интересах.
А если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?
Альфа - Поднимите лимит хоть до 1К от использованных, срезали прямо в 892
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копейка
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Додано: Нед 27 лют, 2022 21:04
но и взять ничего нельзя. КЛ то срезали.
У меня на ЭКО 20К, которыми не пользуюсь.
Как прогоним орду, попробую долить.
Или Алка сама одумается и вернет 30К как было.
копейка написав:
если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?
Есть подозрение что 0 влупят.
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ВIВ
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Додано: Нед 27 лют, 2022 21:33
копейка написав:
А если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?
Нее, будут в ноль сносить.
Но може одумаются и нальют типа 5..10К
Кажись ТПП уже обЪявила, шо щас форс-мажор. Т.е. можно вааще ничо не платить и не возвращать
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Amethyst
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