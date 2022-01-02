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Додано: Нед 27 лют, 2022 15:02
Re: Альфа-Банк
а в привате иначе сделано? проценты за просрочку не начисляются?
КБ за открытие карты
Додано: Нед 27 лют, 2022 15:20
Можно не гасить на Хамоне, но и взять ничего нельзя. КЛ то срезали.
Альфа ничего проще не могла придумать...Опять хренов квест в своих интересах.
А если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?
Альфа - Поднимите лимит хоть до 1К от использованных, срезали прямо в 892 .
Додано: Нед 27 лют, 2022 21:04
Re: Альфа-Банк
У меня на ЭКО 20К, которыми не пользуюсь.
Как прогоним орду, попробую долить.
Или Алка сама одумается и вернет 30К как было.
Есть подозрение что 0 влупят.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 21:33
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 28 лют, 2022 08:11
Re: Альфа-Банк
Честно говоря прочитал сообщение от Альфы и так и не понял. Минимальный платеж отменяется, это значит что не будет штрафа? Но за непогашение сумму в льготном периоде проценты будут начилсять , верно? То есть для грейсовиков ничего по сути не меняется?
И второй вопрос , чем ситуация отличается по Хамону ? Там можно не вносить минимальный платеж который светится в приложении и остаться в грейсе?
Спасибо
Додано: Пон 28 лют, 2022 08:15
Реальный кейс: за первые два дня погасил всё в ноль (на 6 акках). На некоторых акках подрезали КЛ, максимум - на минус 10%. Только на ЕКО убрали с 45к на 26+, но я и сам сушил голову как его опустить до 25+ (больше и даром не нужно). П.С. такая же ситуация по всем другим банкам. Сразу погасил - все КЛ на месте!
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