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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:02

Re: Альфа-Банк

а в привате иначе сделано? проценты за просрочку не начисляются?
КБ за открытие карты
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  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:20

  Amethyst написав:
  ВIВ написав:velvet
Читал но так и не понял, если сейчас пишет что ОМП внесен, на Хамоне "-10К", значит могу 3 мес. ничего не гасить?

На Хамоне да, можно не вносить ОМП 3 мес

Можно не гасить на Хамоне, но и взять ничего нельзя. КЛ то срезали.
Альфа ничего проще не могла придумать...Опять хренов квест в своих интересах.
А если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?
Альфа - Поднимите лимит хоть до 1К от использованных, срезали прямо в 892 :twisted: .
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:04

Re: Альфа-Банк

но и взять ничего нельзя. КЛ то срезали.

У меня на ЭКО 20К, которыми не пользуюсь.
Как прогоним орду, попробую долить.
Или Алка сама одумается и вернет 30К как было.
  копейка написав:если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?

Есть подозрение что 0 влупят.
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ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:33

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:А если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?

Нее, будут в ноль сносить.
Но може одумаются и нальют типа 5..10К :wink:
Кажись ТПП уже обЪявила, шо щас форс-мажор. Т.е. можно вааще ничо не платить и не возвращать :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 08:11

Re: Альфа-Банк

Честно говоря прочитал сообщение от Альфы и так и не понял. Минимальный платеж отменяется, это значит что не будет штрафа? Но за непогашение сумму в льготном периоде проценты будут начилсять , верно? То есть для грейсовиков ничего по сути не меняется?

И второй вопрос , чем ситуация отличается по Хамону ? Там можно не вносить минимальный платеж который светится в приложении и остаться в грейсе?

Спасибо
DjPavel
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 08:15

  Amethyst написав:
  копейка написав:А если гасить, то КЛ будет увеличиваться или нет?

Нее, будут в ноль сносить.
Но може одумаются и нальют типа 5..10К :wink:
Кажись ТПП уже обЪявила, шо щас форс-мажор. Т.е. можно вааще ничо не платить и не возвращать :roll:


Реальный кейс: за первые два дня погасил всё в ноль (на 6 акках). На некоторых акках подрезали КЛ, максимум - на минус 10%. Только на ЕКО убрали с 45к на 26+, но я и сам сушил голову как его опустить до 25+ (больше и даром не нужно). П.С. такая же ситуация по всем другим банкам. Сразу погасил - все КЛ на месте!
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/CHz9iW4D А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d ConcordBank (+99 грн): https://ref.neobank.one/BEDs7DqRTdDCeHeE9 Банк Восток (+50 грн): https://bvr.page.link/ZaDH Окарта Идея (+50 грн): viber://pa?chatURI=Obankua&context=02590702 izibank (+50 грн): https://izibank.com.ua/r/b3VM
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 08:59

  DjPavel написав:Честно говоря прочитал сообщение от Альфы и так и не понял. Минимальный платеж отменяется, это значит что не будет штрафа? Но за непогашение сумму в льготном периоде проценты будут начилсять , верно? То есть для грейсовиков ничего по сути не меняется?

И второй вопрос , чем ситуация отличается по Хамону ? Там можно не вносить минимальный платеж который светится в приложении и остаться в грейсе?

Спасибо

Даа, вы всё правильно поняли.
Можно не платить ОМП по любой кредитке.
НО!! Вне грейса у обычных кредиток продолжают начислять повышенные %%, но не удерживают штрафы.
У Хам-она пока вечный грейс...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:03

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Кажись ТПП уже обЪявила, шо щас форс-мажор. Т.е. можно вааще ничо не платить и не возвращать :roll:


наразі офіційний меседж був лише такий - https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/27/682924/

так що я б не був такий певний
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:13

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Кажись ТПП уже обЪявила, шо щас форс-мажор. Т.е. можно вааще ничо не платить и не возвращать :roll:


наразі офіційний меседж був лише такий - https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/27/682924/

так що я б не був такий певний

Ну понятно.
Однако ТПП таки признала форс-мажор.
А вот дальше нуна смотреть по обстоятельствам шо там в ДКБО у каждой банки.

Я пока для себя решил особо не свинячить.
Алку выбрал как надежного партнера -- храню тут безнал, юзаю СЭП.
На запасных -- Райф.
Надеюсь, шо не подведут.

Слава Україні!
Amethyst
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