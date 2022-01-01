Додано: Пон 28 лют, 2022 08:11

Честно говоря прочитал сообщение от Альфы и так и не понял. Минимальный платеж отменяется, это значит что не будет штрафа? Но за непогашение сумму в льготном периоде проценты будут начилсять , верно? То есть для грейсовиков ничего по сути не меняется?



И второй вопрос , чем ситуация отличается по Хамону ? Там можно не вносить минимальный платеж который светится в приложении и остаться в грейсе?



Спасибо