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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 13:56

Альфабанк срезал кредитный лимит по Максим Платинум и ничего возвращать не собирается. Крысятники.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:21

  jay2004 написав:Реальный кейс: за первые два дня погасил всё в ноль (на 6 акках). На некоторых акках подрезали КЛ, максимум - на минус 10%. Только на ЕКО убрали с 45к на 26+, но я и сам сушил голову как его опустить до 25+ (больше и даром не нужно). П.С. такая же ситуация по всем другим банкам. Сразу погасил - все КЛ на месте!

Я правильно поняла. Значит по Хамону если карта сейчас в 0 и КЛ 900 грн., то можно гасить по мере надобности и средствами на сумму погашения можно будет снова пользоваться?
копейка
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Повідомлень: 66
З нами з: 31.07.19
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  #<1 ... 160161162163
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