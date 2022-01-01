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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:56
Альфабанк срезал кредитный лимит по Максим Платинум и ничего возвращать не собирается. Крысятники.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:21
jay2004 написав:
Реальный кейс: за первые два дня погасил всё в ноль (на 6 акках). На некоторых акках подрезали КЛ, максимум - на минус 10%. Только на ЕКО убрали с 45к на 26+, но я и сам сушил голову как его опустить до 25+ (больше и даром не нужно). П.С. такая же ситуация по всем другим банкам. Сразу погасил - все КЛ на месте!
Я правильно поняла. Значит по Хамону если карта сейчас в 0 и КЛ 900 грн., то можно гасить по мере надобности и средствами на сумму погашения можно будет снова пользоваться?
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