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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:56
Альфабанк срезал кредитный лимит по Максим Платинум и ничего возвращать не собирается. Крысятники.
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:21
Я правильно поняла. Значит по Хамону если карта сейчас в 0 и КЛ 900 грн., то можно гасить по мере надобности и средствами на сумму погашения можно будет снова пользоваться?
Додано: Пон 28 лют, 2022 16:26
Ми скасовуємо комісію (1% + 5 гривень) за переказ коштів з картки Альфа-Банку Україна на картки інших банків. Тепер кожен може без переплат підтримати рідних, волонтерів та ЗСУ.
і решту останніх новин по Альфі тут - (28 лютого)
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