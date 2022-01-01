Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:56
Альфабанк срезал кредитный лимит по Максим Платинум и ничего возвращать не собирается. Крысятники.
АндрейМ
Повідомлень: 213
З нами з: 30.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 86 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:21
jay2004 написав:
Реальный кейс: за первые два дня погасил всё в ноль (на 6 акках). На некоторых акках подрезали КЛ, максимум - на минус 10%. Только на ЕКО убрали с 45к на 26+, но я и сам сушил голову как его опустить до 25+ (больше и даром не нужно). П.С. такая же ситуация по всем другим банкам. Сразу погасил - все КЛ на месте!
Я правильно поняла. Значит по Хамону если карта сейчас в 0 и КЛ 900 грн., то можно гасить по мере надобности и средствами на сумму погашения можно будет снова пользоваться?
копейка
Повідомлень: 68
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 лют, 2022 16:26
Ми скасовуємо комісію (1% + 5 гривень) за переказ коштів з картки Альфа-Банку Україна на картки інших банків. Тепер кожен може без переплат підтримати рідних, волонтерів та ЗСУ.
і решту останніх новин по Альфі тут - (28 лютого)
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням
http://lx4.me/c/sCjc1Nas
отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
greenozon
Повідомлень: 12711
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1099 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 28 лют, 2022 19:44
greenozon написав:
Ми скасовуємо комісію (1% + 5 гривень) за переказ коштів з картки Альфа-Банку Україна на картки інших банків. Тепер кожен може без переплат підтримати рідних, волонтерів та ЗСУ.
і решту останніх новин по Альфі тут - (28 лютого)
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F
Це стосується дебітних пакетів, білого та інших?
sergia
Повідомлень: 333
З нами з: 14.12.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:06
Завтра очередные 250 орехов дадут натрусить?
demichh
Повідомлень: 2702
З нами з: 09.12.10
Подякував: 140 раз.
Подякували: 152 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:07
Яу на мене, агресивне свинорильство в такі часи - злочин
Faceless
Модератор
Повідомлень: 31260
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1326 раз.
Подякували: 7494 раз.
Профіль
3
7
3
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:26
Faceless написав:
Яу на мене, агресивне свинорильство в такі часи - злочин
В чем здесь агрессивное свинорыльство? Люди сейчас тоже в разных ситуациях находятся и здесь, не на Марсе. Некоторые банки в минус кредиты загнали - это тоже тогда агрессивное свинорыльство.
копейка
Повідомлень: 68
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
candidat
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
612
154569
3167
425654
Пон 28 лют, 2022 18:50 Аміго
62
16461