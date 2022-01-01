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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 13:56

Альфабанк срезал кредитный лимит по Максим Платинум и ничего возвращать не собирается. Крысятники.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:21

  jay2004 написав:Реальный кейс: за первые два дня погасил всё в ноль (на 6 акках). На некоторых акках подрезали КЛ, максимум - на минус 10%. Только на ЕКО убрали с 45к на 26+, но я и сам сушил голову как его опустить до 25+ (больше и даром не нужно). П.С. такая же ситуация по всем другим банкам. Сразу погасил - все КЛ на месте!

Я правильно поняла. Значит по Хамону если карта сейчас в 0 и КЛ 900 грн., то можно гасить по мере надобности и средствами на сумму погашения можно будет снова пользоваться?
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 16:26

Ми скасовуємо комісію (1% + 5 гривень) за переказ коштів з картки Альфа-Банку Україна на картки інших банків. Тепер кожен може без переплат підтримати рідних, волонтерів та ЗСУ.


і решту останніх новин по Альфі тут - (28 лютого)

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:44

  greenozon написав:Ми скасовуємо комісію (1% + 5 гривень) за переказ коштів з картки Альфа-Банку Україна на картки інших банків. Тепер кожен може без переплат підтримати рідних, волонтерів та ЗСУ.


і решту останніх новин по Альфі тут - (28 лютого)

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F

Це стосується дебітних пакетів, білого та інших?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:06

Завтра очередные 250 орехов дадут натрусить?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:07

Re: Альфа-Банк

Яу на мене, агресивне свинорильство в такі часи - злочин
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:26

  Faceless написав:Яу на мене, агресивне свинорильство в такі часи - злочин

В чем здесь агрессивное свинорыльство? Люди сейчас тоже в разных ситуациях находятся и здесь, не на Марсе. Некоторые банки в минус кредиты загнали - это тоже тогда агрессивное свинорыльство.
копейка
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  #<1 ... 160161162163
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