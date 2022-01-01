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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:56
Альфабанк срезал кредитный лимит по Максим Платинум и ничего возвращать не собирается. Крысятники.
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:21
Я правильно поняла. Значит по Хамону если карта сейчас в 0 и КЛ 900 грн., то можно гасить по мере надобности и средствами на сумму погашения можно будет снова пользоваться?
Додано: Пон 28 лют, 2022 16:26
Ми скасовуємо комісію (1% + 5 гривень) за переказ коштів з картки Альфа-Банку Україна на картки інших банків. Тепер кожен може без переплат підтримати рідних, волонтерів та ЗСУ.
і решту останніх новин по Альфі тут - (28 лютого)
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Додано: Пон 28 лют, 2022 19:44
Це стосується дебітних пакетів, білого та інших?
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:07
Re: Альфа-Банк
Яу на мене, агресивне свинорильство в такі часи - злочин
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:26
Додано: Вів 01 бер, 2022 01:40
Re: Альфа-Банк
Разъясните плз: на РЕД за несколько дней до РД погасил задолженность льготного периода в сумме, указаной в сенсе. Писало, что задолженности нет.
В день РД (или РД-1) появляется задолженность (текущего периода). Откуда - неясно.
Чувствую, что где-то прокололся, но непонятно где.
ЗЫ чат в сенсе не подаёт признаков жизни
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:02
Re: Альфа-Банк
dr_morgenstern, в истории операций по карте что пишется? Могли насчитать % за использование кредитных средств.
Банки просто решили закрыть возможность использовать кредитные средства, что логично должно быть. С Вас же никто не требовал загасить сумму сразу же.
После начали возвращать кредитные лимиты, пусть и не в большом размере.
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:42
Re: Альфа-Банк
Зарізали всі ліміти, крім 500+витрачені по хамони, але дали статус гуру
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