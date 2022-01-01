dr_morgenstern написав:Разъясните плз: на РЕД за несколько дней до РД погасил задолженность льготного периода в сумме, указаной в сенсе. Писало, что задолженности нет. В день РД (или РД-1) появляется задолженность (текущего периода). Откуда - неясно. Чувствую, что где-то прокололся, но непонятно где.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку