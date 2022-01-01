Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:29
dr_morgenstern написав:
Разъясните плз: на РЕД за несколько дней до РД погасил задолженность льготного периода в сумме, указаной в сенсе. Писало, что задолженности нет.
В день РД (или РД-1) появляется задолженность (текущего периода). Откуда - неясно.
Чувствую, что где-то прокололся, но непонятно где.
ЗЫ чат в сенсе не подаёт признаков жизни
Пару копеек за рассрочки накинули?
mihasik
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Додано: Вів 01 бер, 2022 09:39
На звичайну роботу Альфа-Банку Україна санкції по відношенню до М.Фрідмана та П.Авена не впливають. Банк працює без обмежень.
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1976197010
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greenozon
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Додано: Вів 01 бер, 2022 09:42
dr_morgenstern написав:
ЗЫ чат в сенсе не подаёт признаков жизни
так задумано, війна...
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Дистанційні канали підтримки: чат — не працює, КЦ — працює з 9:00 до 20:00.
Щойно ситуація стабілізується, повернемо цілодобову роботу.
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F
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greenozon
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Додано: Вів 01 бер, 2022 11:57
В выписке по карте Ред появилось списание с формулировкой: Списання процентив за овердрафт.
Что это может быть, не подскажите?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:04
_PORT_UA написав:
В выписке по карте Ред появилось списание с формулировкой: Списання процентив за овердрафт.
Что это может быть, не подскажите?
Як на мене, то це з боку баньки:
Faceless написав:
Яу на мене, агресивне свинорильство в такі часи - злочин
Загнати своїми маніпуляціями в овердрафт і гахнути комісії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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