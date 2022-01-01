dr_morgenstern написав:Разъясните плз: на РЕД за несколько дней до РД погасил задолженность льготного периода в сумме, указаной в сенсе. Писало, что задолженности нет. В день РД (или РД-1) появляется задолженность (текущего периода). Откуда - неясно. Чувствую, что где-то прокололся, но непонятно где.
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01.03.2022 11:10 Кредитні канікули для клієнтів банку вже працюють. Тільки нам потрібно трохи часу на відображення цього факту у системах. Якщо у вас все ще відображається платіж за кредитом за березень — не переживайте, ми скоро відобразимо його коректно. Нагадаємо, що платежі за кредитними картками, які були сформовані до 28 лютого включно, під умови канікул не потрапляють.
01.03.2022 10:55 Оформлення нових карток через відеочат та за допомогою Дія також тимчасово недоступне.
01.03.2022 10:20 Ми відновили роботу чату. Тимчасовий графік — з 9:00 до 17:00. Нагадуємо, що перший пріорітет для відповіді на критичні запитання наших клієнтів.
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Howl написав:dr_morgenstern, в истории операций по карте что пишется? Могли насчитать % за использование кредитных средств.
Ничего в истории не пишется, нет ничего похожего на такую сумму.
Чат проснулся, пишут, что это задолженность _следующего_ льготного периода, просто в системе не изменились данные. Что сомнительно, тк обычно задолженность после 18-00 РД формировалась, вроде. И платежи по рассрочкам еще не списались.
mihasik написав:Пару копеек за рассрочки накинули?
Сейчас эти копейки отдельной строчкой списываются вместе с платежом по рассрочке. Поэтому нет, не накидывал, заплатил ровно указанную сумму.