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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 161162163164

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:29

  dr_morgenstern написав:Разъясните плз: на РЕД за несколько дней до РД погасил задолженность льготного периода в сумме, указаной в сенсе. Писало, что задолженности нет.
В день РД (или РД-1) появляется задолженность (текущего периода). Откуда - неясно.
Чувствую, что где-то прокололся, но непонятно где.

ЗЫ чат в сенсе не подаёт признаков жизни

Пару копеек за рассрочки накинули?
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:39

На звичайну роботу Альфа-Банку Україна санкції по відношенню до М.Фрідмана та П.Авена не впливають. Банк працює без обмежень.

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1976197010
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:42

Re: Альфа-Банк

  dr_morgenstern написав:ЗЫ чат в сенсе не подаёт признаков жизни


так задумано, війна...
---
Дистанційні канали підтримки: чат — не працює, КЦ — працює з 9:00 до 20:00.
Щойно ситуація стабілізується, повернемо цілодобову роботу.

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 11:57

Re: Альфа-Банк

В выписке по карте Ред появилось списание с формулировкой: Списання процентив за овердрафт.
Что это может быть, не подскажите?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Моно v.pumb.ua/bc7nJJВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ +100 грн https://abank24.page.link/X1uu Карта«Зелена +50 грн Карта izibank: https://izibank.com.ua/r/tzDa
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:04

  _PORT_UA написав:В выписке по карте Ред появилось списание с формулировкой: Списання процентив за овердрафт.
Что это может быть, не подскажите?

Як на мене, то це з боку баньки:
  Faceless написав:Яу на мене, агресивне свинорильство в такі часи - злочин

Загнати своїми маніпуляціями в овердрафт і гахнути комісії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:32

01.03.2022 11:10
Кредитні канікули для клієнтів банку вже працюють. Тільки нам потрібно трохи часу на відображення цього факту у системах.
Якщо у вас все ще відображається платіж за кредитом за березень — не переживайте, ми скоро відобразимо його коректно.
Нагадаємо, що платежі за кредитними картками, які були сформовані до 28 лютого включно, під умови канікул не потрапляють.

01.03.2022 10:55
Оформлення нових карток через відеочат та за допомогою Дія також тимчасово недоступне.

01.03.2022 10:20
Ми відновили роботу чату. Тимчасовий графік — з 9:00 до 17:00. Нагадуємо, що перший пріорітет для відповіді на критичні запитання наших клієнтів.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:54

Re: Альфа-Банк

Howl написав:dr_morgenstern, в истории операций по карте что пишется? Могли насчитать % за использование кредитных средств.

Ничего в истории не пишется, нет ничего похожего на такую сумму.

Чат проснулся, пишут, что это задолженность _следующего_ льготного периода, просто в системе не изменились данные. Что сомнительно, тк обычно задолженность после 18-00 РД формировалась, вроде. И платежи по рассрочкам еще не списались.

mihasik написав:Пару копеек за рассрочки накинули?

Сейчас эти копейки отдельной строчкой списываются вместе с платежом по рассрочке. Поэтому нет, не накидывал, заплатил ровно указанную сумму.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:54

  demichh написав:Завтра очередные 250 орехов дадут натрусить?

Проверено: дают. Без паники, всё хорошо 8)
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