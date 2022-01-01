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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 бер, 2022 14:56
Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:05
extreme_lviv_ua написав:
Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...
зачекай 2-3 дні
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:07
extreme_lviv_ua написав:
Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...
Проценты капают в дату открытия депозита.
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