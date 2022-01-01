RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 162163164165

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:56

Re: Альфа-Банк

Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 293
З нами з: 07.06.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:05

  extreme_lviv_ua написав:Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...


зачекай 2-3 дні
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 7245
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2980 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:07

  extreme_lviv_ua написав:Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...

Проценты капают в дату открытия депозита.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6396
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5398 раз.
Подякували: 16251 раз.
 
Профіль
40
20
28
2
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:00

Сенс не грузится
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16023
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9293 раз.
Подякували: 4444 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:12

Вкладчик1234, для ШоПіНеТак эт нормально
Ща день закроют, задолженности пощитают и... отобразят
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1903
З нами з: 05.05.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 22:40

банк сам за мои деньги открыл мне депозит грн на 0,01!

сегодня в шоке узнала, что альфа банк не вернул мне по сроку закончившийся депозит в грн (срок возврата на мне на счет 01.03.2022г.) а за счет этих денег открыл новый с процентной ставкой 0,01%. причем пишет, что этот депозит на год и он нерасторгаемый!
Это что такое - во время войны можно красть деньги?!
vililit
 
Повідомлень: 68
З нами з: 15.12.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 22:54

Re: Альфа-Банк

  vililit написав:сегодня в шоке узнала

А у вас бамажка есть, шо вы отменили пролонХацЫю, аа?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1903
З нами з: 05.05.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 162163164165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, moveton і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 62, 63, 64
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
635 158968
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 бер, 2022 22:44
Mirax
Банк Альянс 1 ... 147, 148, 149
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1487 399397
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 бер, 2022 15:36
greenozon
А-Банк 1 ... 1981, 1982, 1983
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19826 3366233
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 бер, 2022 14:35
wtf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.