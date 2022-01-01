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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 бер, 2022 14:56
Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...
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extreme_lviv_ua
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:05
extreme_lviv_ua написав:
Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...
зачекай 2-3 дні
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:07
extreme_lviv_ua написав:
Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...
Проценты капают в дату открытия депозита.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 21:00
Сенс не грузится
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 01 бер, 2022 21:12
Вкладчик1234, для ШоПіНеТак эт нормально
Ща день закроют, задолженности пощитают и... отобразят
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Amethyst
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Додано: Вів 01 бер, 2022 22:40
сегодня в шоке узнала, что альфа банк не вернул мне по сроку закончившийся депозит в грн (срок возврата на мне на счет 01.03.2022г.) а за счет этих денег открыл новый с процентной ставкой 0,01%. причем пишет, что этот депозит на год и он нерасторгаемый!
Это что такое - во время войны можно красть деньги?!
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vililit
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Додано: Вів 01 бер, 2022 22:54
vililit написав:
сегодня в шоке узнала
А у вас бамажка есть, шо вы отменили пролонХацЫю, аа?
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Amethyst
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Додано: Вів 01 бер, 2022 23:06
Amethyst
в феврале закончились 2 таких же - автоматом упали на карту
какая бумажка?
и что за дискриминационная ставка 0,01% на год без расторжения?
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vililit
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Додано: Вів 01 бер, 2022 23:08
vililit написав:Amethyst
в феврале закончились 2 таких же - автоматом упали на карту
какая бумажка?
и что за дискриминационная ставка 0,01% на год без расторжения?
Хм. Шото тут нечисто. Добивайте Алку.
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Amethyst
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Додано: Вів 01 бер, 2022 23:33
Amethyst
конечно буду, тут и так не сладко, как и всем
еще и банк такое творит!
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vililit
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