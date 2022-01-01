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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:56

Re: Альфа-Банк

Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:05

  extreme_lviv_ua написав:Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...


зачекай 2-3 дні
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:07

  extreme_lviv_ua написав:Народ, підкажіть будь ласка, бо ніколи не мав депозитів у цій банці. Відкрив минулого місяця прибутковий, як я зрозумів відсотки мали капати кожного місяця на білу пакетку, але пока тішина... Коли їх чекати, чи вже можна за них забути...

Проценты капают в дату открытия депозита.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:00

Сенс не грузится
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:12

Вкладчик1234, для ШоПіНеТак эт нормально
Ща день закроют, задолженности пощитают и... отобразят
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 22:40

банк сам за мои деньги открыл мне депозит грн на 0,01!

сегодня в шоке узнала, что альфа банк не вернул мне по сроку закончившийся депозит в грн (срок возврата на мне на счет 01.03.2022г.) а за счет этих денег открыл новый с процентной ставкой 0,01%. причем пишет, что этот депозит на год и он нерасторгаемый!
Это что такое - во время войны можно красть деньги?!
vililit
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 22:54

Re: Альфа-Банк

  vililit написав:сегодня в шоке узнала

А у вас бамажка есть, шо вы отменили пролонХацЫю, аа?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 23:06

Amethyst
в феврале закончились 2 таких же - автоматом упали на карту
какая бумажка?
и что за дискриминационная ставка 0,01% на год без расторжения?
vililit
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 23:08

  vililit написав:Amethyst
в феврале закончились 2 таких же - автоматом упали на карту
какая бумажка?
и что за дискриминационная ставка 0,01% на год без расторжения?

Хм. Шото тут нечисто. Добивайте Алку.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 23:33

Amethyst
конечно буду, тут и так не сладко, как и всем
еще и банк такое творит!
vililit
 
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