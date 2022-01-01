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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 08:03

Орехи для ЗСУ

Сегодня обнаружил, что орехи можно переводить на армию, очень удобно и быстро, кратно 10. А вот за пополнение пока не накинули почемуто,было бы здорово засыпатьвсе на допомогу- такая себе совмесочка банк-клиент на користь армии.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:07

З 2 березня у Cash'U Club зупинені всі акції та розіграші, крім банера для виводу бонусів на допомогу ЗСУ. Підвищені та звичайні бонуси нараховуються стандартно.

решту актуальної інфи по Альфі станом на 2 березня тут

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:39

Re: Альфа-Банк

  vililit написав:альфа банк не вернул мне по сроку закончившийся депозит в грн (срок возврата на мне на счет 01.03.2022г.) а за счет этих денег открыл новый с процентной ставкой 0,01%. причем пишет, что этот депозит на год и он нерасторгаемый!
Вам необходимо идти в отделение банка. На всё про всё 7 рабочих дней.
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360015870280

Пробуйте позвонить в контакт-центр.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 12:13

greenozon тобто сенсаційний бонус теж не працює?
Kosta777
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 12:34

Kosta777
Именно!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 13:21

  Vorlon написав:Kosta777
Именно!

вчера работал...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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