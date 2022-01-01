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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 08:03
Орехи для ЗСУ
Сегодня обнаружил, что орехи можно переводить на армию, очень удобно и быстро, кратно 10. А вот за пополнение пока не накинули почемуто,было бы здорово засыпатьвсе на допомогу- такая себе совмесочка банк-клиент на користь армии.
Додано: Сер 02 бер, 2022 09:07
З 2 березня у Cash'U Club зупинені всі акції та розіграші, крім банера для виводу бонусів на допомогу ЗСУ. Підвищені та звичайні бонуси нараховуються стандартно.
решту актуальної інфи по Альфі станом на 2 березня тут
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:39
Re: Альфа-Банк
Вам необходимо идти в отделение банка. На всё про всё 7 рабочих дней.
Пробуйте позвонить в контакт-центр.
Додано: Сер 02 бер, 2022 13:21
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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