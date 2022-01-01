Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 08:03
Сегодня обнаружил, что орехи можно переводить на армию, очень удобно и быстро, кратно 10. А вот за пополнение пока не накинули почемуто,было бы здорово засыпатьвсе на допомогу- такая себе совмесочка банк-клиент на користь армии.
Rack
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Додано: Сер 02 бер, 2022 09:07
З 2 березня у Cash'U Club зупинені всі акції та розіграші, крім банера для виводу бонусів на допомогу ЗСУ. Підвищені та звичайні бонуси нараховуються стандартно.
решту актуальної інфи по Альфі станом на 2 березня тут
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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greenozon
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:39
vililit написав:
альфа банк не вернул мне по сроку закончившийся депозит в грн (срок возврата на мне на счет 01.03.2022г.) а за счет этих денег открыл новый с процентной ставкой 0,01%. причем пишет, что этот депозит на год и он нерасторгаемый!
Вам необходимо идти в отделение банка. На всё про всё 7 рабочих дней.
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360015870280
Пробуйте позвонить в контакт-центр.
Howl
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Додано: Сер 02 бер, 2022 12:13
greenozon тобто сенсаційний бонус теж не працює?
Kosta777
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Додано: Сер 02 бер, 2022 12:34
Kosta777 Именно!
Vorlon
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Додано: Сер 02 бер, 2022 13:21
Vorlon написав: Kosta777
Именно!
вчера работал...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Сер 02 бер, 2022 14:11
ol_zy написав: Vorlon написав: Kosta777
Именно!
вчера работал...
К чему информация
про вчера
если: "
З 2 березня у Cash'U Club
зупинені всі..."?
Вы бы еще за начало февраля 2022 инфу дали
WallNutPen
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Додано: Сер 02 бер, 2022 14:37
WallNutPen написав: ol_zy написав: Vorlon написав: Kosta777
Именно!
вчера работал...
К чему информация
про вчера
если: "
З 2 березня у Cash'U Club
зупинені всі..."?
Вы бы еще за начало февраля 2022 инфу дали
Да, сегодня нет уже сенсаценного...
lov2108
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