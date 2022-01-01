Сегодня обнаружил, что орехи можно переводить на армию, очень удобно и быстро, кратно 10. А вот за пополнение пока не накинули почемуто,было бы здорово засыпатьвсе на допомогу- такая себе совмесочка банк-клиент на користь армии.
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vililit написав:альфа банк не вернул мне по сроку закончившийся депозит в грн (срок возврата на мне на счет 01.03.2022г.) а за счет этих денег открыл новый с процентной ставкой 0,01%. причем пишет, что этот депозит на год и он нерасторгаемый!
Rack написав:Сегодня обнаружил, что орехи можно переводить на армию, очень удобно и быстро, кратно 10. А вот за пополнение пока не накинули почемуто,было бы здорово засыпатьвсе на допомогу- такая себе совмесочка банк-клиент на користь армии.
Не могу в сенсе найти как отправить орехи ЗСУ, подскажите, пожалуйста, как. З.Ы. Нашел - в призах и акциях.