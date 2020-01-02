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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:17

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Да, сегодня нет уже сенсаценного...

"Приятная" новость. Тогда уже может и отменят абонку за пакеты карт?
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:28

Подскажите, карта Єподдержка стала обычной картой: можно пополнять-снимать как пакетку?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:43

  WallNutPen написав:
  ol_zy написав:
  Vorlon написав:Kosta777
Именно!

вчера работал...

К чему информация про вчера если: "З 2 березня у Cash'U Club зупинені всі..."?
Вы бы еще за начало февраля 2022 инфу дали :(

ну так вчера тоже писали, что работает, кто успел у того сработал.
а насчет сегодня проверить возможности уже нет.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:54

А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:56

  DjPavel написав:А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.

Со вчера наблюдаются проблемы. Используйте сэп
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:58

  Вкладчик1234 написав:
  DjPavel написав:А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.

Со вчера наблюдаются проблемы. Используйте сэп

Даже на Моно не могу вывести через их "тянучку"
DjPavel
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