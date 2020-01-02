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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:17
lov2108 написав:
Да, сегодня нет уже сенсаценного...
"Приятная" новость. Тогда уже может и отменят абонку за пакеты карт?
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:28
Подскажите, карта Єподдержка стала обычной картой: можно пополнять-снимать как пакетку?
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:43
WallNutPen написав: ol_zy написав: Vorlon написав:Kosta777
Именно!
вчера работал...
К чему информация про вчера
если: "З 2 березня у Cash'U Club
зупинені всі..."?
Вы бы еще за начало февраля 2022 инфу дали
ну так вчера тоже писали, что работает, кто успел у того сработал.
а насчет сегодня проверить возможности уже нет.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:54
А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.
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DjPavel
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:56
DjPavel написав:
А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.
Со вчера наблюдаются проблемы. Используйте сэп
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:58
Вкладчик1234 написав: DjPavel написав:
А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.
Со вчера наблюдаются проблемы. Используйте сэп
Даже на Моно не могу вывести через их "тянучку"
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DjPavel
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