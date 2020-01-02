Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:17
lov2108 написав:
Да, сегодня нет уже сенсаценного...
"Приятная" новость. Тогда уже может и отменят абонку за пакеты карт?
копейка
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:28
Подскажите, карта Єподдержка стала обычной картой: можно пополнять-снимать как пакетку?
demichh
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:43
WallNutPen написав: ol_zy написав: Vorlon написав: Kosta777
Именно!
вчера работал...
К чему информация
про вчера
если: "
З 2 березня у Cash'U Club
зупинені всі..."?
Вы бы еще за начало февраля 2022 инфу дали
ну так вчера тоже писали, что работает, кто успел у того сработал.
а насчет сегодня проверить возможности уже нет.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:54
А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.
DjPavel
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:56
DjPavel написав:
А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.
Со вчера наблюдаются проблемы. Используйте сэп
Вкладчик1234
Форумчанин року
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:58
Вкладчик1234 написав: DjPavel написав:
А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.
Со вчера наблюдаются проблемы. Используйте сэп
Даже на Моно не могу вывести через их "тянучку"
DjPavel
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Додано: Сер 02 бер, 2022 22:12
Я так розумію, що треба банці терміново переписати вивіску і ліцензію як Альфа-Банк Україна
Amethyst
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Додано: Чет 03 бер, 2022 02:52
Amethyst написав:
Я так розумію, що треба банці терміново переписати вивіску і ліцензію як Альфа-Банк Україна
Вже проскакувала новина що Фрідман і Авен готові продати свої долі в холдингу
норм. хід
https://interfax.com.ua/news/general/805720.html
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greenozon
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Додано: Чет 03 бер, 2022 09:00
Amethyst написав:
Я так розумію, що треба банці терміново переписати вивіску і ліцензію як Альфа-Банк Україна
так і буде
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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