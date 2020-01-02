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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 бер, 2022 11:52
DjPavel написав: Вкладчик1234 написав: DjPavel написав:
А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.
Со вчера наблюдаются проблемы. Используйте сэп
Даже на Моно не могу вывести через их "тянучку"
Вчера были проблемы на стороне VISA, если отправитель или получатель карта VISA, то Р2Р перевод не проходил, кидайте с карты MASTER на карту MASTER и тогда все получится.
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