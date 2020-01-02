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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 11:52

  DjPavel написав:
  Вкладчик1234 написав:
  DjPavel написав:А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.

Со вчера наблюдаются проблемы. Используйте сэп

Даже на Моно не могу вывести через их "тянучку"

Вчера были проблемы на стороне VISA, если отправитель или получатель карта VISA, то Р2Р перевод не проходил, кидайте с карты MASTER на карту MASTER и тогда все получится.
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акет
 
Повідомлень: 207
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
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  #<1 ... 165166167168
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