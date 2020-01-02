Вчера были проблемы на стороне VISA, если отправитель или получатель карта VISA, то Р2Р перевод не проходил, кидайте с карты MASTER на карту MASTER и тогда все получится.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 бер, 2022 11:52
Вчера были проблемы на стороне VISA, если отправитель или получатель карта VISA, то Р2Р перевод не проходил, кидайте с карты MASTER на карту MASTER и тогда все получится.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Чет 03 бер, 2022 12:58
Свіжі новини від Альфи
---
03.03.2022 10:33
За допомогою Sense SuperApp також можна виконати переказ коштів на допомогу постраждалим від військової агресії РФ (прямий переказ на рахунок МінСоцПолітики). Використовуйте Швидкі дії в додатку — свайп вгору на будь-якому екрані в Sense SuperApp.
Також можна надіслати бонуси з карток "Вигода" та Alfa-Travel на допомогу ЗСУ через кнопку "Призи" у програмі лояльності Cash'U Club.
03.03.2022 10:13
Ще одна комісія скасована — комісія за поповнення карток та погашення кредитів у касі тепер 0 гривень для будь-яких сум.
03.03.2022 09:20
Ми скасували ще кілька комісій для всіх пакетів фіз осіб, у тому числі зарплатних карток і карток А-Клуб:
комісія за зняття готівки в касі понад ліміт 2 рази на місяць за картками, картковими рахунками:
було — 2% мін 25 грн, стало — 0%;
комісія (РКО) за обслуговування пакетів у разі невиконання критеріїв за кількістю або обсягом торгових операцій та залишків:
було — 25/100/500, стало — 0.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
Додано: Чет 03 бер, 2022 13:36
А если лимит на бесплатное снятие в пакете ультра в бакоматах других банков -10 тыс. То это на пакетный счет или на карту (у меня 2 гривневых карты будет 10+10)?
Додано: Чет 03 бер, 2022 13:40
Это лимит на карточный счет.
Т.е. если вы выпустили ДВЕ карты к ОДНОМУ счету, то можно снять БЕЗ комисс тока 10К в любом АТМ.
А если у вас есть ДВА картсчета то с каждого будет по 10К нашару.
И у каждой карты можно смотреть в свойствах остатки по условиям пакета (онлайн)
|