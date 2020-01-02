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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 11:52

  DjPavel написав:
  Вкладчик1234 написав:
  DjPavel написав:А кто-то пробовал делать переводы с карты на карту, не могу 5к даже отправить ни со своей карты, ни с карты жены.

Со вчера наблюдаются проблемы. Используйте сэп

Даже на Моно не могу вывести через их "тянучку"

Вчера были проблемы на стороне VISA, если отправитель или получатель карта VISA, то Р2Р перевод не проходил, кидайте с карты MASTER на карту MASTER и тогда все получится.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:33

копейка Нет
Клуб анонимных свинорылов
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:58

Свіжі новини від Альфи
---
03.03.2022 10:33
За допомогою Sense SuperApp також можна виконати переказ коштів на допомогу постраждалим від військової агресії РФ (прямий переказ на рахунок МінСоцПолітики). Використовуйте Швидкі дії в додатку — свайп вгору на будь-якому екрані в Sense SuperApp.

Також можна надіслати бонуси з карток "Вигода" та Alfa-Travel на допомогу ЗСУ через кнопку "Призи" у програмі лояльності Cash'U Club.

03.03.2022 10:13
Ще одна комісія скасована — комісія за поповнення карток та погашення кредитів у касі тепер 0 гривень для будь-яких сум.

03.03.2022 09:20
Ми скасували ще кілька комісій для всіх пакетів фіз осіб, у тому числі зарплатних карток і карток А-Клуб:
комісія за зняття готівки в касі понад ліміт 2 рази на місяць за картками, картковими рахунками:
було — 2% мін 25 грн, стало — 0%;
комісія (РКО) за обслуговування пакетів у разі невиконання критеріїв за кількістю або обсягом торгових операцій та залишків:
було — 25/100/500, стало — 0.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:36

А если лимит на бесплатное снятие в пакете ультра в бакоматах других банков -10 тыс. То это на пакетный счет или на карту (у меня 2 гривневых карты будет 10+10)?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:40

  demichh написав:А если лимит на бесплатное снятие в пакете ультра в бакоматах других банков -10 тыс. То это на пакетный счет или на карту (у меня 2 гривневых карты будет 10+10)?

Это лимит на карточный счет.
Т.е. если вы выпустили ДВЕ карты к ОДНОМУ счету, то можно снять БЕЗ комисс тока 10К в любом АТМ.
А если у вас есть ДВА картсчета то с каждого будет по 10К нашару.
И у каждой карты можно смотреть в свойствах остатки по условиям пакета (онлайн)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:18

03.03.2022 14:03
Ми відновили продаж іноземної валюти у касах банку.
Купити долари та євро тепер можна за їх наявності у касі найближчого працюючого відділення.
У цифровому банку Sense SuperApp поки що можна лише обміняти валюту на гривні.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:29

Re: Альфа-Банк

Добрый день вопрос конечно праздный по нынешним временам будет ли кэшбэк за пополнение карты Ультра через другой банк. Так называемые орехи будут начислены?
Кредитная карта от Пумб +100 грн. по ссылке: v.pumb.ua/bcZ7qJ
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:35

Re: Альфа-Банк

Алексей77 написав:Добрый день вопрос конечно праздный по нынешним временам будет ли кэшбэк за пополнение карты Ультра через другой банк. Так называемые орехи будут начислены?
Нет
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:49

  Алексей77 написав:Добрый день вопрос конечно праздный по нынешним временам будет ли кэшбэк за пополнение карты Ультра через другой банк. Так называемые орехи будут начислены?

1 марта давали, со 2.03 отключили.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:57

  greenozon написав:Ми відновили продаж іноземної валюти у касах банку.

В цій новині ще щось було також, що з карток купувати неможливо.
Якось швидко зникла ця новина з Телеграм-каналу
kulikrom
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