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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:59

Альфа-банк уже задолбал своими лимитами. Опять ими крутит, что ли?
В пятницу отправлялось 150 тысяч за раз, а сейчас только 50 тысяч?
Нашел какую-то табличку, там указаны такие лимиты:

Между клиентами банка: 50 тыс/500 тыс/1 млн (за 1 операцию/сутки/месяц)
СЭП в другой банк: 50 тыс/150 тыс/200 тыс
р2р (на Альфу): 29 999/399 999/399 999
р2р (с Альфы): 10 тыс/100 тыс/100 тыс

Это такие сейчас лимиты действуют?
Кстати, в последней строке это лимит для "толкать"? А для "тянуть" сервисом другого банка такие же?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:03

Re: Альфа-Банк

как с текущего счета в долларах можно снять доллары без конвертации?

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:08

нет
Amethyst
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  #<1 ... 166167168169
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