Альфа-банк уже задолбал своими лимитами. Опять ими крутит, что ли?
В пятницу отправлялось 150 тысяч за раз, а сейчас только 50 тысяч?
Нашел какую-то табличку, там указаны такие лимиты:
Между клиентами банка: 50 тыс/500 тыс/1 млн (за 1 операцию/сутки/месяц)
СЭП в другой банк: 50 тыс/150 тыс/200 тыс
р2р (на Альфу): 29 999/399 999/399 999
р2р (с Альфы): 10 тыс/100 тыс/100 тыс
Это такие сейчас лимиты действуют?
Кстати, в последней строке это лимит для "толкать"? А для "тянуть" сервисом другого банка такие же?