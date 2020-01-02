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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 бер, 2022 17:59
Альфа-банк уже задолбал своими лимитами. Опять ими крутит, что ли?
В пятницу отправлялось 150 тысяч за раз, а сейчас только 50 тысяч?
Нашел какую-то табличку, там указаны такие лимиты:
Между клиентами банка: 50 тыс/500 тыс/1 млн (за 1 операцию/сутки/месяц)
СЭП в другой банк: 50 тыс/150 тыс/200 тыс
р2р (на Альфу): 29 999/399 999/399 999
р2р (с Альфы): 10 тыс/100 тыс/100 тыс
Это такие сейчас лимиты действуют?
Кстати, в последней строке это лимит для "толкать"? А для "тянуть" сервисом другого банка такие же?
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candidat
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Додано: Чет 03 бер, 2022 19:03
как с текущего счета в долларах можно снять доллары без конвертации?
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
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Додано: Чет 03 бер, 2022 19:08
нет
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Amethyst
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 06:45
Больше фонда. У кого какие мысли по этому поводу? Что сейчас делать с валютой на карте? Переводить в грн и гасить задолженность по кредитным картам?
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anikola13
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 07:18
anikola13 написав:
Больше фонда. У кого какие мысли по этому поводу? Что сейчас делать с валютой на карте? Переводить в грн и гасить задолженность по кредитным картам?
не рисковать, если не готовы к потерям,или подождать если верите в договорённости между нами и ими .
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:17
Альфа, wtf??
Лимит на снятие "0", при попытке установить любую сумму - что-то пошло не так..
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Hotab
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:22
Здравствуйте Alfa_Bank!
Вы снизили %% ставку по действующим мобильным депозитам до 0,01% в то время как для новых вкладов она осталась прежней. Это глюк или как?
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Карамболь
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