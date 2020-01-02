Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 бер, 2022 17:59
Альфа-банк уже задолбал своими лимитами. Опять ими крутит, что ли?
В пятницу отправлялось 150 тысяч за раз, а сейчас только 50 тысяч? Нашел какую-то табличку, там указаны такие лимиты: Между клиентами банка: 50 тыс/500 тыс/1 млн (за 1 операцию/сутки/месяц) СЭП в другой банк: 50 тыс/150 тыс/200 тыс р2р (на Альфу): 29 999/399 999/399 999 р2р (с Альфы): 10 тыс/100 тыс/100 тыс Это такие сейчас лимиты действуют? Кстати, в последней строке это лимит для "толкать"? А для "тянуть" сервисом другого банка такие же?
candidat
Повідомлень: 999
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Чет 03 бер, 2022 19:03
как с текущего счета в долларах можно снять доллары без конвертации?
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
Повідомлень: 371
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: Чет 03 бер, 2022 19:08
нет
Amethyst
Повідомлень: 1918
З нами з: 05.05.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 340 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 04 бер, 2022 06:45
Больше фонда. У кого какие мысли по этому поводу? Что сейчас делать с валютой на карте? Переводить в грн и гасить задолженность по кредитным картам?
anikola13
Повідомлень: 1016
З нами з: 08.02.13
Подякував: 147 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: П'ят 04 бер, 2022 07:18
anikola13 написав:
Больше фонда. У кого какие мысли по этому поводу? Что сейчас делать с валютой на карте? Переводить в грн и гасить задолженность по кредитным картам?
не рисковать, если не готовы к потерям,или подождать если верите в договорённости между нами и ими .
никому не верю
sens
Повідомлень: 12769
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 728 раз.
Профіль
Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:17
Альфа, wtf??
Лимит на снятие "0", при попытке установить любую сумму - что-то пошло не так..
Hotab
Повідомлень: 7294
З нами з: 15.02.09
Подякував: 505 раз.
Подякували: 1772 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:22
Здравствуйте
Alfa_Bank! Вы снизили %% ставку по действующим мобильным депозитам до 0,01% в то время как для новых вкладов она осталась прежней. Это глюк или как?
Карамболь
Повідомлень: 647
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:31
Це дійсно так? Є такий ризик?
https://forbes.ua/inside/zavod-deripask ... 32022-4117
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
Повідомлень: 961
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 242 раз.
Профіль
Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:41
В любом случае, банки работали в Украине с разрешения НБУ, в пределах фонда гарантия государства. Ну будет Альфа государственной, сначала, потом банк кто-то возьмет себе ). С Приватом схему отработали.
Все имхо, конечно.
Hella
Повідомлень: 1104
З нами з: 25.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
63
16995
П'ят 04 бер, 2022 09:52 sens
2734
145554
659
166176