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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170>

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:59

Альфа-банк уже задолбал своими лимитами. Опять ими крутит, что ли?
В пятницу отправлялось 150 тысяч за раз, а сейчас только 50 тысяч?
Нашел какую-то табличку, там указаны такие лимиты:

Между клиентами банка: 50 тыс/500 тыс/1 млн (за 1 операцию/сутки/месяц)
СЭП в другой банк: 50 тыс/150 тыс/200 тыс
р2р (на Альфу): 29 999/399 999/399 999
р2р (с Альфы): 10 тыс/100 тыс/100 тыс

Это такие сейчас лимиты действуют?
Кстати, в последней строке это лимит для "толкать"? А для "тянуть" сервисом другого банка такие же?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:03

Re: Альфа-Банк

как с текущего счета в долларах можно снять доллары без конвертации?

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:08

нет
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 06:45

Больше фонда. У кого какие мысли по этому поводу? Что сейчас делать с валютой на карте? Переводить в грн и гасить задолженность по кредитным картам?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 07:18

  anikola13 написав:Больше фонда. У кого какие мысли по этому поводу? Что сейчас делать с валютой на карте? Переводить в грн и гасить задолженность по кредитным картам?
не рисковать, если не готовы к потерям,или подождать если верите в договорённости между нами и ими .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:17

Альфа, wtf??
Лимит на снятие "0", при попытке установить любую сумму - что-то пошло не так..


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Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:22

Здравствуйте Alfa_Bank!
Вы снизили %% ставку по действующим мобильным депозитам до 0,01% в то время как для новых вкладов она осталась прежней. Это глюк или как?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:31

Re: Альфа-Банк

Це дійсно так? Є такий ризик?
https://forbes.ua/inside/zavod-deripask ... 32022-4117

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qreaton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:41

Re: Альфа-Банк

В любом случае, банки работали в Украине с разрешения НБУ, в пределах фонда гарантия государства. Ну будет Альфа государственной, сначала, потом банк кто-то возьмет себе ). С Приватом схему отработали.
Все имхо, конечно.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:08

Какой лимит на обмен валюты в день?
Доллар-гривна.
anikola13
 
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