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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:46

  Hotab написав:Альфа, wtf??
Лимит на снятие "0", при попытке установить любую сумму - что-то пошло не так..


Зображення

В общем перевести с Хамона наружу тоже не дало. Обхитрил: перевел на черный Мастер, оттуда вывел из банка. Ну и подставы от Альфы. Взял только ее , думал типа премиум, а она вот так..
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:03

  Карамболь написав:Вы снизили %% ставку по действующим мобильным депозитам до 0,01% в то время как для новых вкладов она осталась прежней. Это глюк или как?

А где это можно увидеть? Посмотрел в Сенсе на свои пару действующих мобильных - обычные ставки.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:13

  moveton написав:
  Карамболь написав:Вы снизили %% ставку по действующим мобильным депозитам до 0,01% в то время как для новых вкладов она осталась прежней. Это глюк или как?

А где это можно увидеть? Посмотрел в Сенсе на свои пару действующих мобильных - обычные ставки.

У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:21

  Карамболь написав:У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...

Так по действующим или после пролонгации? Тут выше уже была жалоба, что вклад продлился и стал под 0.01. Видимо, так теперь при пролонгации положено. Но хоть не на год без возможности разрыва, как там жаловались?
moveton
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