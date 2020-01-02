Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:46
Hotab написав:
Альфа, wtf??
Лимит на снятие "0", при попытке установить любую сумму - что-то пошло не так..
В общем перевести с Хамона наружу тоже не дало. Обхитрил: перевел на черный Мастер, оттуда вывел из банка. Ну и подставы от Альфы. Взял только ее , думал типа премиум, а она вот так..
Hotab
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:03
Карамболь написав:
Вы снизили %% ставку по действующим мобильным депозитам до 0,01% в то время как для новых вкладов она осталась прежней. Это глюк или как?
А где это можно увидеть? Посмотрел в Сенсе на свои пару действующих мобильных - обычные ставки.
moveton
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:13
moveton написав: Карамболь написав:
Вы снизили %% ставку по действующим мобильным депозитам до 0,01% в то время как для новых вкладов она осталась прежней. Это глюк или как?
А где это можно увидеть? Посмотрел в Сенсе на свои пару действующих мобильных - обычные ставки.
У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...
Карамболь
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:21
Карамболь написав:
У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...
Так по действующим или после пролонгации? Тут выше уже была жалоба, что вклад продлился и стал под 0.01. Видимо, так теперь при пролонгации положено. Но хоть не на год без возможности разрыва, как там жаловались?
moveton
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