Карамболь написав:У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...
Так по действующим или после пролонгации? Тут выше уже была жалоба, что вклад продлился и стал под 0.01. Видимо, так теперь при пролонгации положено. Но хоть не на год без возможности разрыва, как там жаловались?
Карамболь написав:У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...
Так по действующим или после пролонгации? Тут выше уже была жалоба, что вклад продлился и стал под 0.01. Видимо, так теперь при пролонгации положено. Но хоть не на год без возможности разрыва, как там жаловались?
Походу ложная тревога... горячка глаголит, что так должно быть, что в день пролонгации ставка отображается в размере 0,01%... а завтра должна будет отобразиться актуальная ставка... ну что ж посмотрим завтра...
vililit написав:в феврале закончились 2 таких же - автоматом упали на карту какая бумажка? и что за дискриминационная ставка 0,01% на год без расторжения?
Так что, чем история-то закончилась? Алла признала ошибку? Или всё таки оказалось, что депо был годовой, стояла галочка автопродления, а на следующий день и ставка нарисовалось не столь дискриминационная?