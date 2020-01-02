Карамболь написав:У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...
Так по действующим или после пролонгации? Тут выше уже была жалоба, что вклад продлился и стал под 0.01. Видимо, так теперь при пролонгации положено. Но хоть не на год без возможности разрыва, как там жаловались?
Карамболь написав:У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...
Так по действующим или после пролонгации? Тут выше уже была жалоба, что вклад продлился и стал под 0.01. Видимо, так теперь при пролонгации положено. Но хоть не на год без возможности разрыва, как там жаловались?
Походу ложная тревога... горячка глаголит, что так должно быть, что в день пролонгации ставка отображается в размере 0,01%... а завтра должна будет отобразиться актуальная ставка... ну что ж посмотрим завтра...
vililit написав:в феврале закончились 2 таких же - автоматом упали на карту какая бумажка? и что за дискриминационная ставка 0,01% на год без расторжения?
Так что, чем история-то закончилась? Алла признала ошибку? Или всё таки оказалось, что депо был годовой, стояла галочка автопродления, а на следующий день и ставка нарисовалось не столь дискриминационная?
Если актуально, оплата хамоном сегодня в аптеке и маркетплейсе за кредитные проходит, КБ начисляется. С вайта на моно, сенсовской толкалкой (р2р) работает без комисса. (сумма была маленькая чисто для тестирования)
Панове, побачив повідомлення Альфи про кредитні каникули та не знайшов там найголовнішого - скасування % у разі несплати ОМП у РД по кредитним карткам.
Проте, відповідно до п.9.14, війна відноситься до форс-мажору, під час якого Банк та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань.
Чи хтось звертався до Альфи з цим питанням або як ви думаєте, чи можливе застосування форс-мажору зараз та дотиснення Альфи у скасуванні % після знищення окупантів?
Avatar написав:Панове, побачив повідомлення Альфи про кредитні каникули та не знайшов там найголовнішого - скасування % у разі несплати ОМП у РД по кредитним карткам.
Проте, відповідно до п.9.14, війна відноситься до форс-мажору, під час якого Банк та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань.
Чи хтось звертався до Альфи з цим питанням або як ви думаєте, чи можливе застосування форс-мажору зараз та дотиснення Альфи у скасуванні % після знищення окупантів?
Альфа проигнорила этот форс-мажор %% при вылете из грейса (на Рэд) начисляются по полной - 40%. Но ОМП отменн и штрафы за просрочку НЕ начисляют. Думаю после войны мона будет отсудить и 40%, т.к. ТПП таки признала форс-мажлр