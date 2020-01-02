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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:46

  Hotab написав:Альфа, wtf??
Лимит на снятие "0", при попытке установить любую сумму - что-то пошло не так..


Зображення

В общем перевести с Хамона наружу тоже не дало. Обхитрил: перевел на черный Мастер, оттуда вывел из банка. Ну и подставы от Альфы. Взял только ее , думал типа премиум, а она вот так..
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:03

  Карамболь написав:Вы снизили %% ставку по действующим мобильным депозитам до 0,01% в то время как для новых вкладов она осталась прежней. Это глюк или как?

А где это можно увидеть? Посмотрел в Сенсе на свои пару действующих мобильных - обычные ставки.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:13

  moveton написав:
  Карамболь написав:Вы снизили %% ставку по действующим мобильным депозитам до 0,01% в то время как для новых вкладов она осталась прежней. Это глюк или как?

А где это можно увидеть? Посмотрел в Сенсе на свои пару действующих мобильных - обычные ставки.

У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:21

  Карамболь написав:У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...

Так по действующим или после пролонгации? Тут выше уже была жалоба, что вклад продлился и стал под 0.01. Видимо, так теперь при пролонгации положено. Но хоть не на год без возможности разрыва, как там жаловались?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:09

  Карамболь написав:
  moveton написав:
  Карамболь написав:Вы снизили %% ставку по действующим мобильным депозитам до 0,01% в то время как для новых вкладов она осталась прежней. Это глюк или как?

А где это можно увидеть? Посмотрел в Сенсе на свои пару действующих мобильных - обычные ставки.

У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...

В день окончания/пролонгации, по памяти, рисовало 0,01% всегда.
Потом менялись % или средства падали на карту.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:12

  moveton написав:
  Карамболь написав:У меня и семьи вчера тоже были обычные... сегодня при пролонгации стало 0,01...

Так по действующим или после пролонгации? Тут выше уже была жалоба, что вклад продлился и стал под 0.01. Видимо, так теперь при пролонгации положено. Но хоть не на год без возможности разрыва, как там жаловались?

Походу ложная тревога... горячка глаголит, что так должно быть, что в день пролонгации ставка отображается в размере 0,01%... а завтра должна будет отобразиться актуальная ставка... ну что ж посмотрим завтра...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:26

  vililit написав:в феврале закончились 2 таких же - автоматом упали на карту
какая бумажка?
и что за дискриминационная ставка 0,01% на год без расторжения?

Так что, чем история-то закончилась? Алла признала ошибку? Или всё таки оказалось, что депо был годовой, стояла галочка автопродления, а на следующий день и ставка нарисовалось не столь дискриминационная?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:37

Re: Альфа-Банк

Если актуально, оплата хамоном сегодня в аптеке и маркетплейсе за кредитные проходит, КБ начисляется. С вайта на моно, сенсовской толкалкой (р2р) работает без комисса. (сумма была маленькая чисто для тестирования)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:58

Форс-мажор

Панове, побачив повідомлення Альфи про кредитні каникули та не знайшов там найголовнішого - скасування % у разі несплати ОМП у РД по кредитним карткам.

Проте, відповідно до п.9.14, війна відноситься до форс-мажору, під час якого Банк та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань.

Чи хтось звертався до Альфи з цим питанням або як ви думаєте, чи можливе застосування форс-мажору зараз та дотиснення Альфи у скасуванні % після знищення окупантів?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:26

  Avatar написав:Панове, побачив повідомлення Альфи про кредитні каникули та не знайшов там найголовнішого - скасування % у разі несплати ОМП у РД по кредитним карткам.

Проте, відповідно до п.9.14, війна відноситься до форс-мажору, під час якого Банк та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань.

Чи хтось звертався до Альфи з цим питанням або як ви думаєте, чи можливе застосування форс-мажору зараз та дотиснення Альфи у скасуванні % після знищення окупантів?

Альфа проигнорила этот форс-мажор
%% при вылете из грейса (на Рэд) начисляются по полной - 40%.
Но ОМП отменн и штрафы за просрочку НЕ начисляют.
Думаю после войны мона будет отсудить и 40%, т.к. ТПП таки признала форс-мажлр
Amethyst
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