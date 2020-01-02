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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:13

Amethyst
т.к. ТПП таки признала форс-мажлр

Так отож. Якщо не війну, то що Альфа вважає форс-мажором?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:22

  Avatar написав:Amethyst
т.к. ТПП таки признала форс-мажлр

Так отож. Якщо не війну, то що Альфа вважає форс-мажором?

НУ нуна ДКБО читать
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:27

Amethyst
Сторони дійшли згоди, що до обставин форс-мажору відносяться: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки,військові дії громадське безладдя, незаконне втручання в роботу банківської комп’ютерної мережі (кібератака),тощо, а також дії та рішення міжнародних організацій, компетентних органів України та/або інших держав, що стосуються, у тому числі, встановлення будь-яких заборон/обмежень/санкцій по відношенню до країн/осіб/товарів/послуг (надалі - міжнародні санкції), але не обмежуються ними, неможливість забезпечення Банком здійснення переказів за допомогою системи SWIFT/ СЕП з будьяких підстав, або зміни законодавства та інших нормативно-правових актів, що зробили неможливим або збитковим виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:44

  Avatar написав:Amethyst
т.к. ТПП таки признала форс-мажлр

Так отож. Якщо не війну, то що Альфа вважає форс-мажором?

Официально войну никто до сих пор не объявил, хотя по факту она идёт
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:51

  lara_08 написав:
  Avatar написав:Amethyst
т.к. ТПП таки признала форс-мажлр

Так отож. Якщо не війну, то що Альфа вважає форс-мажором?

Официально войну никто до сих пор не объявил, хотя по факту она идёт

А, звісно, "спеціальна військова операція".

Окрім війни вони вказують військові дії. Якщо ім треба підтверження, що в Україні були військові дії - підтверджень безліч.
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