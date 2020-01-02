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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:13
Amethyst
т.к. ТПП таки признала форс-мажлр
Так отож. Якщо не війну, то що Альфа вважає форс-мажором?
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:22
Avatar написав:Amethyst
т.к. ТПП таки признала форс-мажлр
Так отож. Якщо не війну, то що Альфа вважає форс-мажором?
НУ нуна ДКБО читать
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Amethyst
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:27
Amethyst
Сторони дійшли згоди, що до обставин форс-мажору відносяться: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки,військові дії громадське безладдя, незаконне втручання в роботу банківської комп’ютерної мережі (кібератака),тощо, а також дії та рішення міжнародних організацій, компетентних органів України та/або інших держав, що стосуються, у тому числі, встановлення будь-яких заборон/обмежень/санкцій по відношенню до країн/осіб/товарів/послуг (надалі - міжнародні санкції), але не обмежуються ними, неможливість забезпечення Банком здійснення переказів за допомогою системи SWIFT/ СЕП з будьяких підстав, або зміни законодавства та інших нормативно-правових актів, що зробили неможливим або збитковим виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:44
Avatar написав:Amethyst
т.к. ТПП таки признала форс-мажлр
Так отож. Якщо не війну, то що Альфа вважає форс-мажором?
Официально войну никто до сих пор не объявил, хотя по факту она идёт
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lara_08
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:51
lara_08 написав: Avatar написав:Amethyst
т.к. ТПП таки признала форс-мажлр
Так отож. Якщо не війну, то що Альфа вважає форс-мажором?
Официально войну никто до сих пор не объявил, хотя по факту она идёт
А, звісно, "спеціальна військова операція".
Окрім війни вони вказують військові дії. Якщо ім треба підтверження, що в Україні були військові дії - підтверджень безліч.
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:12
Amethyst
Подскажите, чтобы не спонсировать Фридмана, по Хамону только ОМП платить, или ОМП на время войны тоже отменили.
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ВIВ
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:24
ВIВ написав:Amethyst
Подскажите, чтобы не спонсировать Фридмана, по Хамону только ОМП платить, или ОМП на время войны тоже отменили.
По Хамону мона ничо не платить.
По Рэду мона ОМП не платить, а в грейсе нуна таки загаситься.
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Amethyst
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:34
Amethyst написав:
По Хамону мона ничо не платить.
У меня РД 2 марта. Хамон в грейсе, на сейчас примерно минус 15К.
Если не продлят "каникулы", все равно 1 апреля гаситься прийдется?
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:46
ВIВ написав: Amethyst написав:
По Хамону мона ничо не платить.
У меня РД 2 марта. Хамон в грейсе, на сейчас примерно минус 15К.
Если не продлят "каникулы", все равно 1 апреля гаситься прийдется?
Возможно
У вас же в Сенсе указаны необходимые платежи. Загляните
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Amethyst
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:46
ВIВ написав: Amethyst написав:
По Хамону мона ничо не платить.
У меня РД 2 марта. Хамон в грейсе, на сейчас примерно минус 15К.
Если не продлят "каникулы", все равно 1 апреля гаситься прийдется?
ну так по хамону достаточно платить только омп. Если не продлят - заплатите 1,5 тыс. Но главное - смотрите, что вам пишет Сенс - там будет написано сколько по хамону и до когда надо будет погасить.
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WallNutPen
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