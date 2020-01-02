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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:33

  WallNutPen написав:
  ВIВ написав:
  Amethyst написав:По Хамону мона ничо не платить.

У меня РД 2 марта. Хамон в грейсе, на сейчас примерно минус 15К.
Если не продлят "каникулы", все равно 1 апреля гаситься прийдется?

ну так по хамону достаточно платить только омп. Если не продлят - заплатите 1,5 тыс. Но главное - смотрите, что вам пишет Сенс - там будет написано сколько по хамону и до когда надо будет погасить.

Хамелеон начеб-то оголосив з 1,03,2022 кредитні канікул чи ні :?: :!: Зображення
тех кого убивают войной - не убивают ковидом
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:04

Re: Альфа-Банк

Печально, что будет теперь с долговременными вкладами в $... как говорится на будущее... что мне их теперь будут отдавать фантиками?

Форвард-Банк уже в агонии, сейчас очередь до Альфы дойдет..?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 06:40

Re: Альфа-Банк

yama, кредитные каникулы для ящера шикардос. Не надо платить ОМП и % будут копейки. А пот по другим кредиткам печальнее ситуация.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 10:07

Re: Альфа-Банк

что-то с ощадного средства более 30 мин. заходят :(
з.ы. и сразу зашли как написал :)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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