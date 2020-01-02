Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:33
WallNutPen написав: ВIВ написав: Amethyst написав:
По Хамону мона ничо не платить.
У меня РД 2 марта. Хамон в грейсе, на сейчас примерно минус 15К.
Если не продлят "каникулы", все равно 1 апреля гаситься прийдется?
ну так по хамону достаточно платить только омп. Если не продлят - заплатите 1,5 тыс. Но главное - смотрите, что вам пишет Сенс - там будет написано сколько по хамону и до когда надо будет погасить.
Хамелеон начеб-то оголосив з 1,03,2022 кредитні канікул чи ні
тех кого убивают войной - не убивают ковидом
yama
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:04
Печально, что будет теперь с долговременными вкладами в $... как говорится на будущее... что мне их теперь будут отдавать фантиками?
Форвард-Банк уже в агонии, сейчас очередь до Альфы дойдет..?
vpchelko
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Додано: Суб 05 бер, 2022 06:40
yama, кредитные каникулы для ящера шикардос. Не надо платить ОМП и % будут копейки. А пот по другим кредиткам печальнее ситуация.
Howl
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Додано: Суб 05 бер, 2022 10:07
что-то с ощадного средства более 30 мин. заходят
з.ы. и сразу зашли как написал
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Суб 05 бер, 2022 13:39
05.03 проценты по долгосрочным в $ зачислили.Что будет дальше неизвестно?
smarisha
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Додано: Суб 05 бер, 2022 14:02
vpchelko написав:
Печально, что будет теперь с долговременными вкладами в $... как говорится на будущее... что мне их теперь будут отдавать фантиками?
Форвард-Банк уже в агонии, сейчас очередь до Альфы дойдет..?
не накручивайте людей.
Понятно что банкам сейчас нелегко, особенно с корнями рф. Ограничение - это естественный процесс чтобы притормозить снятие. Что будет дальше - неизвестно.
В рф тоже бардак в банках не лучше нашего.
sergia
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Додано: Суб 05 бер, 2022 20:27
Дергала с пакетной, так больше 8К не позволило.
Какие то ограничения стоят? В настройках карты подобного нет.
копейка
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Додано: Суб 05 бер, 2022 21:06
копейка написав:
Дергала с пакетной, так больше 8К не позволило.
Какие то ограничения стоят? В настройках карты подобного нет.
Если П2П, то может и ограничения ввели как Форвард.
sergia
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