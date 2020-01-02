Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:33
WallNutPen написав: ВIВ написав: Amethyst написав:
По Хамону мона ничо не платить.
У меня РД 2 марта. Хамон в грейсе, на сейчас примерно минус 15К.
Если не продлят "каникулы", все равно 1 апреля гаситься прийдется?
ну так по хамону достаточно платить только омп. Если не продлят - заплатите 1,5 тыс. Но главное - смотрите, что вам пишет Сенс - там будет написано сколько по хамону и до когда надо будет погасить.
Хамелеон начеб-то оголосив з 1,03,2022 кредитні канікул чи ні
yama
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Додано: Суб 05 бер, 2022 06:40
yama, кредитные каникулы для ящера шикардос. Не надо платить ОМП и % будут копейки. А пот по другим кредиткам печальнее ситуация.
Howl
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Додано: Суб 05 бер, 2022 13:39
05.03 проценты по долгосрочным в $ зачислили.Что будет дальше неизвестно?
smarisha
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Додано: Суб 05 бер, 2022 14:02
vpchelko
не накручивайте людей. Понятно что банкам сейчас нелегко, особенно с корнями рф. Ограничение - это естественный процесс чтобы притормозить снятие. Что будет дальше - неизвестно. В рф тоже бардак в банках не лучше нашего.
sergia
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Додано: Суб 05 бер, 2022 20:27
Дергала с пакетной, так больше 8К не позволило.
Какие то ограничения стоят? В настройках карты подобного нет.
копейка
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Додано: Суб 05 бер, 2022 21:06
копейка написав:
Дергала с пакетной, так больше 8К не позволило.
Какие то ограничения стоят? В настройках карты подобного нет.
Если П2П, то может и ограничения ввели как Форвард.
sergia
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Додано: Нед 06 бер, 2022 15:52
копейка написав:
Дергала с пакетной, так больше 8К не позволило.
Какие то ограничения стоят? В настройках карты подобного нет.
утром в сб. по 10К раскидал, больше не давало, но по 10К раз 5 кинул на разные карты. Отправлял из сенса по р2р.
ol_zy
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Додано: Нед 06 бер, 2022 16:01
Доброго дня, а це як? Турбуватись, чи ні?
"По решению Национального банка Украины основные акционеры "Альфа-банк Украина" лишены права голосования своими акциями, то есть лишены контроля над банком. Контроль передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров - граждан Украины. Граждане России подали заявления о выходе из состава совета директоров", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что на деятельность российского Альфа-банка это никак не влияет. Отмечается, что новая администрация планирует переименовать "Альфа-банк Украина" в Sense. Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
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П'ят 04 бер, 2022 09:52 sens