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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:33

  WallNutPen написав:
  ВIВ написав:
  Amethyst написав:По Хамону мона ничо не платить.

У меня РД 2 марта. Хамон в грейсе, на сейчас примерно минус 15К.
Если не продлят "каникулы", все равно 1 апреля гаситься прийдется?

ну так по хамону достаточно платить только омп. Если не продлят - заплатите 1,5 тыс. Но главное - смотрите, что вам пишет Сенс - там будет написано сколько по хамону и до когда надо будет погасить.

Хамелеон начеб-то оголосив з 1,03,2022 кредитні канікул чи ні :?: :!: Зображення
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 06:40

Re: Альфа-Банк

yama, кредитные каникулы для ящера шикардос. Не надо платить ОМП и % будут копейки. А пот по другим кредиткам печальнее ситуация.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 10:07

Re: Альфа-Банк

что-то с ощадного средства более 30 мин. заходят :(
з.ы. и сразу зашли как написал :)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:39

Re: Альфа-Банк

05.03 проценты по долгосрочным в $ зачислили.Что будет дальше неизвестно?
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:02

vpchelko
не накручивайте людей.
Понятно что банкам сейчас нелегко, особенно с корнями рф. Ограничение - это естественный процесс чтобы притормозить снятие. Что будет дальше - неизвестно.
В рф тоже бардак в банках не лучше нашего.
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:27

Re: Альфа-Банк

Дергала с пакетной, так больше 8К не позволило.
Какие то ограничения стоят? В настройках карты подобного нет.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 21:06

  копейка написав:Дергала с пакетной, так больше 8К не позволило.
Какие то ограничения стоят? В настройках карты подобного нет.

Если П2П, то может и ограничения ввели как Форвард.
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:52

  копейка написав:Дергала с пакетной, так больше 8К не позволило.
Какие то ограничения стоят? В настройках карты подобного нет.

утром в сб. по 10К раскидал, больше не давало, но по 10К раз 5 кинул на разные карты. Отправлял из сенса по р2р.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:01

Re: Альфа-Банк

Доброго дня, а це як? Турбуватись, чи ні?
"По решению Национального банка Украины основные акционеры "Альфа-банк Украина" лишены права голосования своими акциями, то есть лишены контроля над банком. Контроль передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров - граждан Украины. Граждане России подали заявления о выходе из состава совета директоров", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что на деятельность российского Альфа-банка это никак не влияет.

Отмечается, что новая администрация планирует переименовать "Альфа-банк Украина" в Sense.


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qreaton
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