vpchelko не накручивайте людей. Понятно что банкам сейчас нелегко, особенно с корнями рф. Ограничение - это естественный процесс чтобы притормозить снятие. Что будет дальше - неизвестно. В рф тоже бардак в банках не лучше нашего.
Доброго дня, а це як? Турбуватись, чи ні? "По решению Национального банка Украины основные акционеры "Альфа-банк Украина" лишены права голосования своими акциями, то есть лишены контроля над банком. Контроль передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров - граждан Украины. Граждане России подали заявления о выходе из состава совета директоров", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что на деятельность российского Альфа-банка это никак не влияет.
Отмечается, что новая администрация планирует переименовать "Альфа-банк Украина" в Sense.
Скажите пожалуйста , слышал что появилась возможность снимать наличные доллары с долларовой карты, но отделения закрыты. Подскажите каким образом можно в Киеве снять наличные доллары в эквиваленте до 30 тыс гривен?