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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:48

https://www.google.com/amp/s/www.epravd ... /index.amp

Все плюшки заберут
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 20:48

Re: Альфа-Банк

Все это так не понятно как анегдот.
Сара вы не знаете, на аэродром прилетели десантники та всі померли,
Що ж вони хотіли цім сказати?

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:14

Re: Альфа-Банк

Здравствуйте
Пролистала последние страницы и не увидела оф.представителя банка здесь, на этой ветке. Заглядывает ли он сюда, кто знает?
Ситуация заключается в следующем: в начале февраля банк эмитировал новую карту после завершения действия старой (Макси Ультра), и я получила ее.
Карта белого цвета с реквизитами на обратной стороне - как мене говорили еще осенью, пакета Ультра уже нет, всех автоматически переводят на Лайт.
С началом войны возникла необходимость снять наличные через банкомат. Отделение не работало, родные банкоматы пустыю
Нашкребла мелкими купюрами по 100,200 грн, иногда 500 через чужие банкоматы небольшую сумму немалым количеством операций До этого в родном банкомате в феврале было уже снято 10 тыс.грн.
И каково же было мое удивление, когда я не досчиталась денег на своей карте.
Выписка подтвердила: банк содрал за каждое снятие комиссию 1%+20 грн. На 100 грн - 21 грн комиссии :!:
Что важно - перед снятием звонила в КЦ, там мне подтвердили, что 30 000 по моей карте без комиссии.
Теперь же мне в КЦ заявляют, что моя карта работает в старом тарифе как Макси Ультра.
Подала жалобу (обращение) через КЦ. Ответа нет.
Подскажите, что это такое и какие меры можно предпринять по возвращению незаконно списанных комиссий :?:
Заранее благодарю.
Oльga1
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:37

  Oльga1 написав:...Ситуация заключается в следующем...

Ищите офпреда в Телеге https://t.me/alfa_chat_ua
Карта переходит в новый тариф после аннуляции старой и ее допок с 1го числа след месяца. Возможно шото глюкнуло у Алки.
Во всяком случае вы всегда можете глянуть тариф карты в ее свойствах/Инфор-я. Там же есть и краткие тарифы и Условия обс-я, где и отображаются остатки допустимых снятий.
Amethyst
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  #<1 ... 170171172173
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