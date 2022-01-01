Додано: Нед 06 бер, 2022 21:14

ЗдравствуйтеПролистала последние страницы и не увидела оф.представителя банка здесь, на этой ветке. Заглядывает ли он сюда, кто знает?Ситуация заключается в следующем: в начале февраля банк эмитировал новую карту после завершения действия старой (Макси Ультра), и я получила ее.Карта белого цвета с реквизитами на обратной стороне - как мне говорили еще осенью, пакета Ультра уже нет, всех автоматически переводят на Лайт.С началом войны возникла необходимость снять наличные через банкомат. Отделение не работало, родные банкоматы пустыюНашкребла мелкими купюрами по 100,200 грн, иногда 500 через чужие банкоматы небольшую сумму немалым количеством операций До этого в родном банкомате в феврале было уже снято 10 тыс.грн.И каково же было мое удивление, когда я не досчиталась денег на своей карте.Выписка подтвердила: банк содрал за каждое снятие комиссию 1%+20 грн. На 100 грн - 21 грн комиссииЧто важно - перед снятием звонила в КЦ, там мне подтвердили, что 30 000 по моей карте без комиссии.Теперь же мне в КЦ заявляют, что моя карта работает в старом тарифе как Макси Ультра.Подала жалобу (обращение) через КЦ. Ответа нет.Подскажите, что это такое и какие меры можно предпринять по возвращению незаконно списанных комиссийЗаранее благодарю.