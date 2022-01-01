Все плюшки заберут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 бер, 2022 19:48
Все плюшки заберут
Додано: Нед 06 бер, 2022 20:48
Re: Альфа-Банк
Все это так не понятно как анегдот.
Сара вы не знаете, на аэродром прилетели десантники та всі померли,
Що ж вони хотіли цім сказати?
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:14
Re: Альфа-Банк
Здравствуйте
Пролистала последние страницы и не увидела оф.представителя банка здесь, на этой ветке. Заглядывает ли он сюда, кто знает?
Ситуация заключается в следующем: в начале февраля банк эмитировал новую карту после завершения действия старой (Макси Ультра), и я получила ее.
Карта белого цвета с реквизитами на обратной стороне - как мне говорили еще осенью, пакета Ультра уже нет, всех автоматически переводят на Лайт.
С началом войны возникла необходимость снять наличные через банкомат. Отделение не работало, родные банкоматы пустыю
Нашкребла мелкими купюрами по 100,200 грн, иногда 500 через чужие банкоматы небольшую сумму немалым количеством операций До этого в родном банкомате в феврале было уже снято 10 тыс.грн.
И каково же было мое удивление, когда я не досчиталась денег на своей карте.
Выписка подтвердила: банк содрал за каждое снятие комиссию 1%+20 грн. На 100 грн - 21 грн комиссии
Что важно - перед снятием звонила в КЦ, там мне подтвердили, что 30 000 по моей карте без комиссии.
Теперь же мне в КЦ заявляют, что моя карта работает в старом тарифе как Макси Ультра.
Подала жалобу (обращение) через КЦ. Ответа нет.
Подскажите, что это такое и какие меры можно предпринять по возвращению незаконно списанных комиссий
Заранее благодарю.
Востаннє редагувалось Oльga1 в Нед 06 бер, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 бер, 2022 21:37
Ищите офпреда в Телеге
Карта переходит в новый тариф после аннуляции старой и ее допок с 1го числа след месяца. Возможно шото глюкнуло у Алки.
Во всяком случае вы всегда можете глянуть тариф карты в ее свойствах/Инфор-я. Там же есть и краткие тарифы и Условия обс-я, где и отображаются остатки допустимых снятий.
Додано: Нед 06 бер, 2022 22:02
Спасибо Огромное!
Получается, если я получила карту в первой декаде февраля, то на Лайте она начала работать только с марта?
Должны ли предупреждать об этом при выдаче новой карты?
Тем более перед снятием средств предусмотрительно связывалась с КЦ и там мне подтвердили лимит в 30 тыс. Они сами не знают, наверное...
Эта информация доступна в МАБе (Сенсом не пользуюсь)?
Еще раз, большое спасибо.
Додано: Пон 07 бер, 2022 11:45
Re: Альфа-Банк
[url="https://alfabank.ua/news/sprostuvanna-nekorektnoi-informacii-so-zavilas-u-zmi"]Спростування некоректної інформації, що з’явилась у ЗМІ[/url]
Додано: Пон 07 бер, 2022 12:05
Re: Альфа-Банк
Спростування некоректної інформації, що з’явилась у ЗМІ
Додано: Пон 07 бер, 2022 12:48
Если спросите, то должны были рассказать как переключается тариф (у вас Вайт, Лайта не бывает)
В МАБе название тарифа отображается если щёлкнуть по названию карты (рядом со словом Договор):
Стандартна назва Пакет White.
И нужно таки установить Сенс
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