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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:49

Re: Альфа-Банк

Подскажите. Абонку по пакетным действительно отменили (Вайт, Ультра)?
копейка
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Повідомлень: 80
З нами з: 31.07.19
Подякував: 34 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:07

  копейка написав:Подскажите. Абонку по пакетным действительно отменили (Вайт, Ультра)?

На https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F написано:
03.03.2022 09:20
Ми скасували ще кілька комісій для всіх пакетів фіз осіб, у тому числі зарплатних карток і карток А-Клуб:
  • комісія за зняття готівки в касі понад ліміт 2 рази на місяць за картками, картковими рахунками:
    було — 2% мін 25 грн, стало — 0%;
  • комісія (РКО) за обслуговування пакетів у разі невиконання критеріїв за кількістю або обсягом торгових операцій та залишків:
    було — 25/100/500, стало — 0

А реально отменили абонку или нет - узнаем в апреле. Раньше ж её не берут.
moveton
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Повідомлень: 1931
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 177 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:15

У меня, правда, старый Комфорт за 10грн., но абонки в Сенсе пишет нет, хотя должна быть.
Asdушный
 
Повідомлень: 248
З нами з: 03.12.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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