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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 20:49
Подскажите. Абонку по пакетным действительно отменили (Вайт, Ультра)?
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копейка
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:07
копейка написав:
Подскажите. Абонку по пакетным действительно отменили (Вайт, Ультра)?
На https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F
написано:
03.03.2022 09:20
Ми скасували ще кілька комісій для всіх пакетів фіз осіб, у тому числі зарплатних карток і карток А-Клуб:
- комісія за зняття готівки в касі понад ліміт 2 рази на місяць за картками, картковими рахунками:
було — 2% мін 25 грн, стало — 0%;
- комісія (РКО) за обслуговування пакетів у разі невиконання критеріїв за кількістю або обсягом торгових операцій та залишків:
було — 25/100/500, стало — 0
А реально отменили абонку или нет - узнаем в апреле. Раньше ж её не берут.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:15
У меня, правда, старый Комфорт за 10грн., но абонки в Сенсе пишет нет, хотя должна быть.
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